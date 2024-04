Guidava in stato di ebrezza, denunciato a Catania

Nel corso della notte personale delle Volanti transitando per Via Stella Polare ha intercettato un autocarro scortato da due motocicli. Insospettiti, li hanno seguiti, e non appena imboccata la Via Domenico Tempio e azionati i sistemi visivi e sonori per cercare di fermare il gruppo, i motocicli si sono dati alla fuga. Gli agenti, sono riusciti a bloccare solo l’autocarro, hanno sottoposto a controllo il conducente, un pluripregiudicato catanese di quaranta anni. Successivamente è stato richiesto l’ausilio della pattuglia della Polizia Stradale munita di alcooltest, per sottoporre a controllo il conducente, che si è mostrato nervoso. All’esito degli accertamenti l’uomo è stato denunciato per il reato di guida in stato di ebbrezza. Il mezzo è stato sottoposto a sequestro ai fini della confisca e contestualmente sono stati elevati diversi verbali per numerose violazioni al Codice della Strada, avendo tra l’altro il soggetto la patente scaduta. Appreso delle contestazioni elevate a suo carico l’uomo è andato in escandescenza e ha pronunciato frasi gravemente offensive nei confronti degli Agenti operanti, oltraggiandoli. Pertanto veniva anche deferito per oltraggio a pubblico ufficiale.