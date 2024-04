Intimidazione ad assessore Comune Palermo, è la quarta volta: la solidarietà della politica

Qualcuno ha rotto il vetro dell’automobile dell’assessore comunale a Palermo Giuliano Forzinetti (nella foto). E’ la quarta volta che succede. L’auto era posteggiata sotto la propria abitazione. L’assessore ha presentato formale denuncia alle forze dell’ordine.

“A nome mio e della Giunta comunale esprimo solidarietà e vicinanza nei confronti dell’assessore Forzinetti. L’atto intimidatorio nei suoi confronti è un gesto vile e vigliacco, per il quale auspico che vengano individuati al più presto i responsabili“. Lo afferma in una nota il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, commentando l’atto intimidatorio nei confronti dell’assessore. “Nel confermare la stima all’assessore Forzinetti – prosegue il sindaco -, a lui va l’incoraggiamento a proseguire, con il solito impegno fino ad oggi dimostrato, il suo lavoro per Palermo”.

“Esprimo solidarietà all’assessore del Comune di Palermo Giuliano Forzinetti che è stato vittima di un altro atto intimidatorio: un gesto inqualificabile e vile che condanno fortemente. Sono certo che non arretrerà dal suo impegno per la collettività e mi auguro che le forze dell’ordine possano trovare i colpevoli al più presto per consentirgli di lavorare in tutta serenità. A lui vanno la mia stima e un grande incoraggiamento affinché possa proseguire nel suo incarico senza alcun tipo di condizionamento”. Lo dice il presidente della Regione, Renato Schifani.

"Ancora una volta l'assessore Giuliano Forzinetti è stato vittima di un vile atto. La Democrazia Cristiana è vicina a Forzinetti, che, siamo sicuri, continuerà a lavorare a testa alta, senza mai lasciarsi intimidire, operando sempre per il bene della collettività. Atti di questo genere vanno condannati senza riserve e confidiamo nelle autorità competenti affinchè vengano trovati i colpevoli”. Lo dichiara Totò Cuffaro, segretario nazionale della Democrazia Cristiana, a seguito del quarto atto vandalico subito dall'assessore alle Attività produttive del Comune di Palermo, Giuliano Forzinetti.