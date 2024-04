Ispica, Associazione Partigiani d'Italia: gli eventi per celebrare il 25 Aprile

In occasione del 79° anniversario della liberazione dell’Italia dal nazi-fascismo, la sezione ANPI di Ispica, con il Patrocinio del Comune, il supporto della CGIL e la collaborazione delle associazioni della rete Mosaico delle Corresponsabilità, organizza un calendario di eventi per celebrare la Festa del 25 Aprile.

Il programma avrà inizio mercoledì 24, con una serata dedicata al valore della memoria e alla sua difesa.

Presso l’ex Mercato cittadino, si svolgerà una conversazione con Carmelo Zocco, attuale presidente del Centro Anziani, sulla vicenda del padre Domenico, dissidente politico, sopravvissuto al campo di concentramento di Buchenwald e primo tesserato ispicese dell’ANPI nel 1946. Nel corso dell’incontro Antonio Modica, cantautore di origini ispicesi, eseguirà dal vivo dei brani simbolo della lotta di Liberazione.

Giovedì 25 aprile mattina è previsto il consueto Corteo Istituzionale, durante il quale le Istituzioni, le Associazioni e i singoli cittadini renderanno omaggio ai martiri ispicesi. Il percorso partirà da Palazzo Bruno di Belmonte e si concluderà in Piazza Unità d’Italia davanti al Monumento alla Resistenza, con il discorso del Sindaco e l’omaggio della Banda musicale. Alle ore 12:30, i festeggiamenti proseguiranno in Piazza Antonio Brancati con il pranzo della Liberazione e il concerto del gruppo GustaCuba.

Dall’inizio della serata del 24 e fino alla fine degli eventi in programma il 25, sarà inoltre possibile visitare la mostra fotografica allestita dall’associazione ANPPIA Pozzallo dal titolo “20 poeti per la Libertà” e l’esposizione delle opere create dai ragazzi dell’Istituto “G. Curcio” all’interno del progetto “Memoria che resiste”.