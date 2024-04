Botte alla compagna a Melilli, scatta il divieto di avvicinamento

I carabinieri della stazione di Melilli (Siracusa) hanno eseguito la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa a carico di un 62enne per maltrattamenti in famiglia. L'uomo è accusato di aver procurato lesioni a una donna, con la quale avrebbe condiviso due anni di relazione, insultandola e minacciandola in diverse occasioni. Le indagini sono scattate dopo la denuncia della vittima e i militari, coordinati dalla Procura di Siracusa, hanno raccolto elementi utili all'emissione della misura cautelare a carico dell'uomo, a cui è stato applicato il braccialetto elettronico.