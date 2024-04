Scatta il 'Telelaser' a Siracusa per la moderazione della velocità sulle strade

La Polizia municipale di Siracusa comunica che fino al prossimo 30 aprile potranno essere effettuati controlli della velocità con apparecchiatura “Telelaser” sulle strade cittadine. L’attività di prevenzione e deterrenza, finalizzata alla tutela della sicurezza stradale e per ridurre gli incidenti, si svolgerà secondo questo calendario operativo:

Giorno Strada

09 contrada Targia

10 viale Scala Greca

11 SS 115 Elorina sud

12 viale Scala Greca

13 SS 124

14 SP 14

15 SS 115

16 viale Scala Greca

17 SS 115

18 SS 115

19 SS 115

20 SS 115 Elorina sud

21 SS 124

22 viale Scala Greca

23 SS 115

24 SS 115

25 SS 115 Elorina sud

26 SS 115

27 SP 104

28 SS 124

29 viale Scala Greca

30 SS 115

POSIZIONAMENTI

S.S. 115 (Via Elorina) dal Km 399,700 al Km 397,000 (rettilineo dopo molino San Paolo verso Cassibile) – AMBO I SENSI DI MARCIA -

S.S.115, (Via Elorina Sud) dal Km 395,000 al Km 393,000 (rettilineo da passaggio a livello verso rotatoria per Fontane Bianche); AMBO I SENSI DI MARCIA.

S.P. 14, (Maremonti) da incrocio con via Necropoli Del Fusco a incrocio con S.P.12 (Monasteri-Spinagallo); AMBO I SENSI DI MARCIA.

Viale Scala Greca, da largo Giuseppe De Melio a largo Giovanni Palatucci; AMBO I SENSI DI MARCIA.

S.S. 124 (via per Floridia) dallo svincolo autostradale direzione Catania al Km 111,9 (all’altezza di traversa Cefalino); AMBO I SENSI DI MARCIA.

S.P. 104 (da via Lido Sacramento a Fontane Bianche) ambo i sensi di marcia.

Contrada Targia (AMBO I SENSI DI MARCIA).