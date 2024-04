Siracusa, istituito l'ufficio del Commercio internazionale

«Le eccellenze del nostro territorio devono diventare sempre più volano di crescita economica ma è necessario che le imprese siano messe nelle condizioni di trovare nuovi sbocchi nei mercati stranieri. L’idea recente di inserire tra le rubriche assessoriali anche quella del commercio internazionale scaturisce proprio da questa considerazione e dalla convinzione che vanno tentate tutte le soluzioni per consolidare un modello di sviluppo più sostenibile rispetto a quello che abbiamo conosciuto in passato».

Lo dice il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, che ha mantenuto per sé l’interim della nuova rubrica.

«Se siamo ai vertici tra Paesi esportatori al mondo – afferma il sindaco Italia – il merito è dell’alto pregio dei prodotti e dei manufatti italiani ma anche dell’esistenza nel settore dell’export di operatori che riescono, con efficienza, a far arrivare le merci in tutto il mondo. Contro i rischi, sempre presenti, di una concorrenza al ribasso a scapito della qualità, le aziende siracusane devono poter contare sull’appoggio delle istituzioni nella ricerca di strategie e soluzioni capaci di reggere il confronto. La notizia della scelta di Siracusa come sede del prossimo G7 agricoltura mi ha spinto, allora, a fare un primo passo istituendo la rubrica del Commercio internazionale».

Conclude il sindaco Italia: «Sono certo che, anche il questo settore, il Comune possa ritagliarsi un suo ruolo contribuendo a creare relazioni tra le aziende esportatrici, o che aspirano a diventarlo, del nostro territorio con player che si muovono sui mercati mondiali».