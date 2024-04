Carabinieri, il Generale Spina in visita al Comando provinciale di Siracusa

Il Generale di Divisione Giuseppe SPINA, Comandante della Legione Carabinieri Sicilia, ha visitato il Comando Provinciale Carabinieri di Siracusa.

L’evento ha avuto inizio nella mattinata quando l’alto Ufficiale, ricevuto dal Comandante Provinciale, Colonnello Gabriele BARECCHIA, ha incontrato il Prefetto, Dott.ssa Raffaela MOSCARELLA, prima di recarsi presso la caserma del Comando Stazione CC di Ortigia dove ha incontrato tutti gli Ufficiali del Comando Provinciale ed una rappresentanza dei militari dipendenti, dell’Organizzazioni Speciale e dell’Associazione Nazionale Carabinieri, congratulandosi per il quotidiano impegno speso a favore della sicurezza, per i risultati operativi conseguiti e per la continua attività di vicinanza alla cittadinanza.

In particolare, nel corso del suo intervento, il Generale SPINA, ha espresso sentimenti di gratitudine ai carabinieri ed alle famiglie dei militari, sottolineando la capacità dell’Arma aretusea di fornire risposte concrete, efficaci e tempestive alle esigenze di sicurezza del territorio ed alle richieste della popolazione, elogiando uno ad uno i militari che hanno preso parte alle principali attività operative nell’ultimo periodo, volte sia a colpire la criminalità organizzata mafiosa ed il traffico di armi e droga, che a risolvere efferati fatti di sangue e gravi episodi di violenza di genere.

Nella tarda mattinata, l’alto Ufficiale ha incontrato il Procuratore Capo della Repubblica, Dottoressa Sabrina Gambino e ha fatto visita al Comando Provinciale, incontrando ed ascoltando i militari che prestano servizio presso la sede di Viale Tica.

Dopo aver pranzato con i militari, il Generale di Divisione Giuseppe SPINA ha visitato il Parco Archeologico della Neapolis, accompagnato dal Comandante Provinciale e dal direttore, Arch. Carmelo Bennardo.