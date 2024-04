La squadra “Giustizia Iblea” settima alla coppa “Eurolawyers” all’insegna della solidarietà per i ragazzi autistici

La squadra di calcio “Giustizia Iblea” ha partecipato alla”Eurolawyers” alla coppa europea di calcio per avvocati e magistrati che si è svolta dal 3 al 7 aprile a Calvià, sull'isola di Maiorca in Spagna. Nel corso del torneo la “Giustizia Iblea” si è piazzata al settimo posto dopo aver affrontato cinque compagini: il Barreau di Lione (Francia), il Nazareth (Israele), il Master Ungheria, la Abogados Baleares e la Advocatus Croatia.

La “Giustizia Iblea” è formata da avvocati e magistrati di Ragusa, con innesto di alcuni avvocati di Pescara, Perugia e Roma. Allenatore è il dott. Fabrizio Cingolani, ex magistrato del Tribunale di Ragusa trasferitosi al Tribunale di Pescara, e capitano l’avvocato Pietro Armenia di Ragusa; team manager è il dott. Claudio Maggioni del Tribunale di Ragusa.

Lo scorso anno la squadra iblea aveva preso parte al torneo “Nations Cup” a Saint-Tropez, classificandosi pure al settimo posto. In occasione della manifestazione, la squadra, con il prezioso ausilio della ASD “Futsal Ragusa”, ha raccolto i contributi di alcuni sponsor per coprire in parte i costi per la partecipazione al torneo e l’acquisto del materiale sportivo ed ha destinato il 25% delle somme raccolte in beneficenza all’associazione “Raggio di Sole” Onlus, sezione provinciale dell’Associazione Nazionale Genitori Soggetti autistici, con sedi operative a Ragusa e Modica. L’iniziativa è nata grazie a un’idea di Graziano La Terra, uno dei genitori dell’associazione.