Festa della polizia, a Siracusa deposta una corona alla stele dei caduti

Alle ore 8.30 di stamattina, il Questore Roberto Pellicone ed il Prefetto Raffaela Moscarella hanno deposto una corona di fiori dinanzi la Stele in onore dei caduti della Polizia di Stato, che si trova presso l’ingresso della Questura, nel corso di una breve e sentita cerimonia che, come di consueto, rappresenta il prologo delle celebrazioni per l’anniversario della Fondazione della Polizia di Stato che si terranno alle ore 10.30, presso il Castello Maniace in Ortigia.