L'incidente mortale sulla Rosolini-Pachino, indagato il conducente della Porsche

L'automobilista che ieri pomeriggio ha travolto ed ucciso un ciclista sulla strada provinciale 26, Rosolini - Pachino, è stato iscritto dalla Procura della Repubblica di Siracusa nel registro degli indagati. Si tratta di un ragazzo di 25 anni, F.F., residente a Rosolini, che nel momento dell'impatto avvenuto a due chilometri da contrada Tagliati, borgata del Comune di Rosolini. L'ipotesi di reato per il 25enne è quella di omicidio stradale. Era alla guida di una Porsche quando si è trovato di fronte il ciclista, Lakhdar Ben Hamadi, 63 anni, di origini tunisine che abitava ad Ispica. Secondo quanto si è appreso il ciclista era diretto a Pachino, mentre il conducente della Porsche doveva raggiungere l'azienda di famiglia. Non si hanno invece notizie se F.F. subito dopo l'incidente mortale, sia stato sottoposto o meno all'alcool test. La salma del tunisino si trova ancora sotto sequestro in attesa che la Procura decida se effettuare o meno l'autopsia. I rilievi sul posto sono stati effettuati dai carabinieri.