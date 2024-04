Rosolini, Lucia Piazzese altra vittima sacrificale: si dimette dalla giunta

Lucia Piazzese, assessora alle Politiche sociali ed alla Pubblica Istruzione, altra vittima sacrificale dell'amministrazione di Rosolini. L'assistente sociale, con tanto di laurea e soprattutto competenza, esce dalla giunta, ma non chiude definitivamente con la compagine nelle mani di due Civiche, 'Insieme per Rosolini' e 'Giovani Rosolinesi'. Lucia Piazzese viene 'parcheggiata' con una consulenza a titolo gratuito. Si tratterebbe di dimissioni 'pilotate', così come era accaduto con l'ex vice sindaco Luigi Fratantonio e Concetta Maltese. In precedenza avevano lasciato la giunta Marinella Schifitto e Concetta Cappello in pieno dissenso con l'azione politica dell'amministrazione Spadola.