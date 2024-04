Ragusa, Festa della Polizia: premiate le scuole del concorso sulla Legalità

La cerimonia del 172esimo anniversario della fondazione della Polizia, svoltasi a Ragusa, è stata preceduta dalla deposizione di una corona d’alloro presso la stele dedicata alla memoria dei Caduti della Polizia di Stato da parte del Questore della provincia di Ragusa Dr. Vincenzo Trombadore, alla presenza del Prefetto di Ragusa Giuseppe Ranieri, dei Comandanti Provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, di una rappresentanza dei Funzionari e del personale della Questura e dei Commissariati di Pubblica Sicurezza, di una rappresentanza dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato e rappresentanti delle Organizzazioni sindacali della Polizia di Stato e dell’Amministrazione Civile dell’Interno - nel solco dello spirito di riconosciuta vicinanza della Polizia di Stato ai cittadini - la ricorrenza ha riproposto il tema celebrativo “Esserci sempre” perché fortemente indicativo e caratterizzante dell’impegno costante della Polizia di Stato al servizio e per la sicurezza della collettività.

Dopo la lettura dei messaggi del Presidente della Repubblica, dal Ministro dell’Interno e dal Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, la speaker dell’evento, il Commissario Capo Rosalba Capaccio, ha introdotto l’ingresso del Questore che ha passato in rassegna lo schieramento in uniforme di rappresentanza, del labaro dell’ANPS (Associazione Nazionale Polizia di Stato) Sezione di Ragusa e dei gonfaloni del Libero Consorzio Comunale di Ragusa e del Comune di Ragusa.

Il Questore, dopo aver accompagnato il Prefetto Giuseppe Ranieri nella sede dell’evento celebrativo ha preso la parola per un saluto istituzionale alle Autorità civili, militari e religiose ed agli ospiti intervenuti.

Sulla grande scalinata che porta alla cattedrale di S. Giovanni gli alunni del Liceo Musicale e Coreutico “Verga” di Modica hanno eseguito l’Inno Nazionale e noti brani del repertorio musicale bandistico che hanno scandito le varie fasi della cerimonia.

Le Autorità presenti hanno consegnato gli attestati di riconoscimento a coloro che si sono particolarmente distinti in operazioni di polizia, a testimonianza dell’impegno, abnegazione e dedizione che contraddistinguono gli appartenenti alla Polizia di Stato.

A seguire il Questore ha premiato gli studenti di alcuni istituti scolastici della provincia vincitori della 7^ edizione del progetto/concorso “PretenDiamo Legalità” per l’anno scolastico 2023/2024 che hanno realizzato degli elaborati sul tema. Quattro gli Istituti vincitori: In ex aequo l’Istituto Comprensivo “F. Traina” di Vittoria e l’Istituto Comprensivo “Capuana” di Giarratana; l’Istituto Comprensivo “Serafino Amabile Guastella” di Chiaramonte Gulfi, l’Istituto Tecnico Commerciale “ F. Besta” di S. Croce Camerina.

Schierati in piazza anche gli operatori del Reparto a Cavallo, l’Unità cinofila, i motociclisti della Polizia Stradale, le nuove moto ed auto in dotazione alla “Squadra Volante” dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura ed anche auto e moto storiche della Polizia di Stato.

Momenti di forte emozione hanno poi toccato il pubblico presente quando l’elicottero del Reparto Volo della Polizia di Stato ha sorvolato la piazza con il Tricolore e poi ha sorvolato per tutta la provincia di Ragusa.