Soccorsi 37 migranti dalla motovedetta SAR CP 324 della Guardia Costiera italiana a sud-est di Lampedusa. L’equipaggio dell’unità navale della Guardia Costiera ha tratto in salvo i profughi che erano in balia delle onde a bordo di una piccola imbarcazione in legno di circa 7 metri. Le persone soccorse sono state successivamente trasferite in sicurezza sull’isola di Lampedusa.