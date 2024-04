L'omicidio Lo Prete a Gioia Tauro, 16 anni al presunto assassino

E' stato condannato a 16 anni Giuseppe Mazzaferro, di 39 anni, imputato reo confesso per l'omicidio di Massimo Lo Prete avvenuto la sera del 13 gennaio 2023 a Gioia Tauro all'interno di un distributore di benzina sulla statale 18. A stabilirlo, a ltermine del processo con rito abbreviato, è stato il gup delTribunale di Palmi Francesca Mirabelli. A Mazzaferro, su richiesta degli avvocati Guido Contestabile e Nico D'Ascola, il giudice ha accordato il rito abbreviato perché, in sede di udienza preliminare, nei mei scorsi, il gip, decidendo il rinvio a giudizio, non aveva riconosciuto né l'aggravante mafiosa né quella della premeditazione dell'omicidio così come era stato contestato inizialmente dalla Dda reggina