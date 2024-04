Sventata truffa ad un'anziana nel Catanzarese: arrestato un napoletano

Intuisce di essere stata truffata e chiede aiuto ai vicini consentendo l'arresto in flagranza di una persona e il recupero di 13 mila euro che le erano stati sottratti con l'inganno. E'accaduto a Cortale, in provincia di Catanzaro dove un ventiquattrenne di origini napoletane è stato bloccato e accusato di truffa aggravata. Un'anziana donna ha raccontato di essere stata contattata da un sedicente legale che le aveva detto: "signora sono un avvocato dell'assicurazione, suo figlio ha causato un grave incidente, è necessario molto denaro pe rpagare dei verbali, servono 13.000 euro, altrimenti sarà arrestato". Nell'apprendere la notizia della presunta disavventura del figlio, la donna è stata presa dal panico e haraccolto i risparmi di una vita per un valore complessivo di 13mila euro che, in base alle indicazioni dell'interlocutore, ha poi consegnato ad una terza persona presentatasi poco dopo nell'appartamento.