Festa della Polizia, medaglie al valore civile alla scorta di Giuseppe Antoci

In concomitanza con le celebrazioni del 172esimo anniversario della Polizia, le medaglie d’oro al valore civile, che dal 1851 vengono assegnate prevalentemente alla memoria, sono state consegnate ai poliziotti che salvarono la vita a Giuseppe Antoci nel 2016 sventando un gravissimo attentato mafioso.

Insigniti della prestigiosa onorificenza, gli uomini della scorta di Giuseppe Antoci, già Presidente del Parco dei Nebrodi, che nel maggio 2016 gli salvarono la vita sventando un gravissimo attentato mafioso. Un’assegnazione a degli uomini di stato, ma anche padri di famiglia, il cui provvido intervento con coraggio e determinazione scongiurò una strage.

Questa la motivazione, contenuta nel decreto di assegnazione della Medaglia d’Oro ai poliziotti Daniele Manganaro, Sebastiano Proto, Salvatore Santostefano e Tiziano Granata, già pubblicata sul sito internet del Quirinale:

“Interveniva con straordinaria determinazione a tutela del Presidente del “Parco dei Nebrodi”, cui fungeva da scorta unitamente ad altri colleghi, reagendo con grande tempestività ad un agguato teso da malavitosi legati a contesti criminale mafiosi. Nonostante venisse fatto bersaglio di colpi di arma da sparo, rispondeva prontamente aprendo il fuoco, riuscendo a porre in salvo il Presidente del Parco e far desistere i malviventi dal loro intento criminale, costringendoli alla fuga. Mirabile esempio di coraggio, altruismo e virtù civiche. 18 maggio 2016 – San Fratello (ME)”.