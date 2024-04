Esplosione a Suviana, ritrovati i corpi di due dispersi: salgono a 5 i morti

Sono stati ritrovati i corpi di due dei 4 dispersi nell'esplosione, avvenuta nella centrale a Bargi, nei pressi del lago di Suviana nel bolognese. Salgono così a cinque le vittime dell'incidente.

Vigili del Fuoco hanno rinvenuto i corpi al nono piano sotto il livello dell'acqua. Uno è quello di Adriano Scandellari, l'operaio di 57 anni dipendente di Enel Green Power, premiato lo scorso anno con la stella al lavoro dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L'altra vittima è Paolo Casiraghi.

Le operazioni di ricerca sono riprese oggi dopo che ieri erano state sospese perché l'acqua all'interno continuava a salire e non c'erano le condizioni di sicurezza per intervenire. In tarda serata la portata dell'acqua che scende dalla condotta a monte della centrale è diminuita ed è ripreso l'intervento dei sommozzatori dei vigili del fuoco nei piani -8, -9 e -10. In via di stabilizzazione l’afflusso d’acqua nei piani allagati della centrale, situazione che ha consentito la ripresa delle operazioni. La procura di Bologna ha aperto un'inchiesta. A quanto si apprende, le ipotesi di reato sono disastro colposo e omicidio colposo.