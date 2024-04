Scuola dell'Infanzia, Lucia Aparo di Solarino candidata Anief il 7 maggio

"Insieme per un nuovo patto educativo, per rimettere l’insegnamento al centro del dibattito politico e per creare con una scuola inclusiva, giusta, equa e solidale",parole dell'insegnante Lucia Aparo.

Il Consiglio superiore della pubblica istruzione è organo di garanzia dell’unitarietà del sistema nazionale dell’istruzione. Ha compiti di supporto tecnico-scientifico per l’esercizio delle funzioni di governo nelle materie di istruzione universitaria, ordinamenti scolastici, programmi scolastici, organizzazione generale dell’istruzione,

Candidata nelle Liste Anief, Lucia Aparo, originaria di Solarino nella provincia di Siracusa é docente in carica presso l'Istituto comprensivo 'De Amicis' di Floridia. Lucia Aparo già coordinatrice provinciale di Anief Siracusa esercita la sua professione quotidiana battendosi, nelle fila del sindacato, per far sentire la sua voce insieme a quella di tutti i colleghi che lavorano per una scuola giusta, equa e solidale, per fare valere i diritti dei bambini e delle bambine d’Italia che frequentano un ordine di scuola che purtroppo ancora non è obbligatorio. Pertanto ha partecipato personalmente all’ultimo incontro nella sede dell’USR a Palermo e ci tiene a fare sapere che il “Sistema Integrato 0-6” dovrà essere da qui a poco una realtà tangibile su tutto il territorio nazionale.

Questo il programma elettorale sintetizzato in 10 punti.

1. Far rispettare il diritto europeo nell’ordinamento nazionale in tema di organizzazione dell’orario di lavoro, permessi, ferie, stipendi, pensioni, reclutamento

2. Restituire centralità e dignità agli insegnanti e valorizzare tutte le figure professionali della scuola

3. Valorizzare la rete nazionale scolastica ospedaliera e i suoi docenti

4. Prevedere un anno sabatico retribuito, specifiche pause e buoni pasto, ristori per i fuori sede

5. Ampliare il tempo scuola in ogni ordine e grado, diminuendo il rapporto alunni-insegnanti e ridefinendo i parametri per la formazione delle classi

6. Tutelare il diritto all’istruzione e alla continuità didattica per gli studenti disabili

7. Stabilizzare i precari che hanno conseguito un’abilitazione e aprire l’accesso diretto ai corsi universitari per chi ha maturato almeno un triennio di servizio

8. Potenziare l’istruzione per gli adulti e la rete dei CPIA

9. Estendere l’obbligo formativo a 18 anni per combattere la dispersione scolastica

10. Revisionare le norme sul testo unico e sugli organi collegiali per semplificare e sburocratizzare il lavoro.

Le elezioni si terranno il prossimo 7 maggio. Lucia Aparo Sezione Infanzia