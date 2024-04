Ragusa, al Centro Studi Rossitto si ricorda l'ispicese Antonio Brancati martire della Resistenza

Martedì 23 aprile 2024, alle ore 18.00, al Centro studi “Feliciano Rossitto” - Via Ettore Majorana, 5 – Ragusa -, si terrà un’iniziativa storico-culturale dal titolo “Antonio Brancati, Martire della Resistenza”. Giovanni Brancati parlerà della vita dello zio Antonio (classe 1920, di Ispica) che all’età di 23 anni è stato condannato a morte assieme ad altri 10 giovani. La fucilazione è eseguita il 22 marzo 1944. La strage è consumata presso Maiano Lavacchio, località rurale nelle campagne tra Grosseto e Magliano in Toscana.

Dopo i saluti di Giorgio Chessari (presidente del Centro studi Feliciano Rossitto) interverrà Gianni Battaglia (presidente Associazione Nazionale Partigiani d’Italia - Ragusa).

L’iniziativa è resa possibile grazie alla collaborazione del Centro studi Rossitto con l’ANPI di Ragusa.

Antonio Brancati nasce a Ispica il 21 dicembre 1920. Conseguito il diploma di maestro elementare, si era iscritto all'Università per laurearsi in medicina. Chiamato alle armi, era diventato allievo ufficiale di Fanteria. All'annuncio dell'armistizio, Brancati tentò inutilmente di tornare in Sicilia e, datosi alla macchia con altri commilitoni riuscì, il 1° marzo del 1944, a mettersi in contatto col Gruppo di organizzazione del Comitato militare del CLN di Grosseto. Divenuto partigiano combattente, pochi giorni dopo il giovane fu sorpreso, con altri dieci suoi compagni, sul Monte Bottigli, durante un rastrellamento nazifascista. Subito processati da un improvvisato Tribunale straordinario, Brancati e i suoi compagni furono fucilati vicino alla scuola di Maiano Lavacchio. Era il 22 marzo 1944 (fonte: https://www.anpi.it/biografia/antonio-brancati).