Caltagirone, un nuovo parco giochi nel Villaggio Musicisti: sabato l'inaugurazione

Un nuovo parco giochi inclusivo è stato realizzato, su iniziativa dell’assessorato comunale ai Lavori pubblici, in via Ottorino Respighi, nel Villaggio Musicisti, la stessa area che, in passato, ha ospitato altre strutture per i bambini. Gli interventi – importo complessivo del progetto 55.877,94 euro – sono consistiti nella realizzazione di due ampie rampe per l’accesso all’area giochi, nella collocazione di giochi con pianali bassi e gradini sicuri e in una dislocazione delle attività ludiche finalizzata a favorire la mobilità, la motricità e le facoltà cognitive. Collocate, in totale, 7 giostre: due giochi a molle inclusivi, un’altalena cestone inclusiva, un gioco multifunzione su più livelli a forma di galeone, una torretta con doppio scivolo inclusiva, un’altalena doppia e uno scivolo raffigurante un riccio. Inoltre l’intera area è stata rivestita con pavimento antitrauma drenante, per la prevenzione degli incidenti. Nella zona saranno installate telecamere anti – vandali.

L’inaugurazione e la conseguente apertura di questo spazio dedicato ai più piccoli si svolgeranno sabato 13 aprile, alle 12,30, alla presenza delle autorità locali.