Comiso. Il PD contro la politica fiscale della Giunta, Bellassai: aumentata la Tari

“L’amministrazione Schembari prosegue nelle politiche di rigidità e inasprimento della tassazione locale”. Lo denuncia il capogruppo del Pd al Consiglio comunale, Gigi Bellassai. “Ieri, in aula – sottolinea Bellassai – la maggioranza di destra ha approvato l’incremento lineare medio del 28,44% della Tari, innalzando il limite dell’incremento tariffario previsto dall’Arera con indice 1.0 per il Comune di Comiso a 1.28. Un’altra stangata pesantissima ai danni della nostra comunità, già messa in ginocchio dal taglio dei servizi nonché dai costi degli stessi e dal loro aumento. Gli amministratori hanno occultato l’aumento del costo del servizio registrato nel 2022 durante la campagna elettorale, come noi avevamo segnalato l’anno scorso, approvandolo per il 2024”. “Questo aumento – commenta Bellassai nella sua analisi – è il frutto di una incapacità politico-amministrativa nella governance del sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti nella nostra città, portandolo ad un costo abnorme del servizio di 7 milioni di euro, oltre che al fallimento delle politiche regionali sui rifiuti. Tutto ciò nonostante l’impegno dei cittadini che hanno fatto sì che la raccolta differenziata risulti essere oltre il 70%. Occorre potenziare il servizio delle isole ecologiche, mettendo in campo ogni energia per la realizzazione dell’impianto di compostaggio nel bacino ibleo”.