Ladro tenta un furto in un ristorante a Palermo, residente lo riprende

Un ladro in azione ha tentato con un piede di porco di fare irruzione nel ristorante Balata, in via Schioppettieri, a due passi da via Roma a Palermo.

Il tentativo non è riuscito e questa volta la porta danneggiata non si è aperta.

La scena è stata ripresa da un residente con lo smartphone. Il ladro vestito con una tuta e un giubbotto neri, con in testa cappuccio e cappellino, ha provato più volte a scardinare la porta con diversi colpi secchi, ma la porta di ingresso del locale non si è aperta. Così il ladro ha deciso dopo una breve occhiata in giro, di allontanarsi asciando però tracce del suo passaggio. A terra è stata trovata la maniglia della porta, divelta dai colpi. Mentre qualche metro più avanti un paio di guanti. "Siamo esasperati - dice Antonio Nicolao, vice presidente della prima circoscrizione - i residenti sono ormai senza più speranze". In una delle ultime riunioni del comitato Uniti per il quartiere, nato a seguito delle continue violenze in centro storico e promotore della fiaccolata di protesta che a dicembre ha portato centinaia di residenti e imprenditori della zona per strada a chiedere più sicurezza, è riemersa la volontà di muoversi di nuovo. "Dopo la fiaccolata e la raccolta firme - spiega Nicolao - i cittadini hanno deciso di tornare a protestare in strada, questa volta sotto la prefettura. La richiesta è sempre la stessa: più sicurezza".