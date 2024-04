Naufragio a largo di Lampedusa, si temono 24 morti

Il bilancio ufficiale è ancora fermo a 9 morti, tra cui una bambina in tenera età, e 15 dispersi. Ma nonostante le ricerche siano andate avanti per tutta la giornata di ieri, anche con l'ausilio di un aereo della Guardia Costiera, difficilmente sarà possibile trovare qualcuno ancora in vita o anche solamente riuscire a recuperare i corpi dell'ultima tragedia del mare sulla rotta dei migranti. Il naufragio è avvenuto mercoledì a 30 miglia a sud ovest di Lampedusa, in acque Sar di competenza maltese. Nonostante condizioni meteo proibitive, che hanno ostacolato le operazioni, nella zona è intervenuta in soccorso una motovedetta della Capitaneria che ha recuperato 31 naufraghi. Otto di loro, tra cui la bimba, non ce l'hanno fatta e sono morti per ipotermia durante il tragitto in mare verso il porto di Lampedusa. Un altro migrante, un ragazzo ivoriano, è deceduto invece durante il trasferimento nel Poliambulatorio dell'isola, dove sono stati ricoverati altri sei connazionali anche loro giovanissimi. "Le loro condizioni - spiega Francesco D'Arca, responsabile della struttura sanitaria - sono migliorate, stanno tutti bene e nelle prossime ore verranno dimessi". Ai medici i sopravvissuti hanno continuato a ripetere che "la barca è colata a picco",senza aggiungere altri dettagli. Confuse anche le testimonianze degli altri superstiti, ascoltati prima dalla Guardia Costiera e poi dalle forze di polizia nell'hotspot. L'unico dato certo è che su quel minuscolo barchino in ferro viaggiavano 46 migranti - originari di Guinea,Burkina Faso, Mali e Costa d'Avorio - partiti domenica sera da Sfax in Tunisia. Una traversata che doveva durare poche ore mache invece, come hanno raccontato i sopravvissuti al personale dell'Unhcr presente a Lampedusa, si è trasformata in un'odissea a causa del mare in tempesta. Il meteo è andato gradualmente peggiorando con onde che hanno raggiunto i 5 metri.