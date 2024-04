Droga in un bunker di una palazzina: quattro persone arrestate a Trapani

I carabinieri di Trapani, con il supporto dei militari della compagnia di intervento operativo e del nucleo cinofili di Palermo, hanno arrestato 4 persone, per detenzione di sostanze stupefacenti, facendo un'irruzione in un "bunker" di una palazzina popolare nel quartiere San Giuliano.

L'immobile dove è stata fatta l'irruzione aveva porte blindate, cancelli e telecamere e lì era stato all'allestito anche un sistema di "scivolo", con una grondaia collegata con lo scarico fognario, che consentiva di gettare via lo stupefacente in caso di controlli da parte delle forze di polizia.

Infatti, durante la perquisizione, un quantitativo di stupefacente è recuperato anche all'interno della grondaia.

i quattro arrestati di 25, 22, 19 e 21 anni, sono stati trovati in possesso di quasi un kg tra cocaina, hashish, marijuana, crack. Sono stati sequestrati anche 8000 euro in contanti.