Europee, Lupi (Noi Moderati): nessun pregiudizio su Totò Cuffaro

"Totò Cuffaro come tutti i cittadini ha scontato la sua pena, anche se si è sempre dichiarato innocente. Lo conosco molto bene, ha una presenza e un radicamento territoriale molto forte, è ancora stimato e voluto bene dalla sua gente. Farà le sue scelte politiche". Lo ha detto Maurizio Lupi, ospite al programma Start di Skytg24, in merito a una possibile candidatura di Totò Cuffaro."Noi Moderati e Forza Italia vedremo cosa fare, faremo le nostre liste. Vogliamo dialogare con tutti, questo pregiudizio sull'uno sull'altro a me non piace", ha concluso.