Clan della Borgata di Siracusa, 6 arresti per un traffico di droga ed armi

Il gip del Tribunale di Catania, Luigi Barone, ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di sei persone, accusate di far parte di una associazione a delinquere di stampo mafioso, denominata Borgata, legata al clan mafioso di Siracusa Santa Panagia. Le misure, eseguite dai carabinieri del comando provinciale di Siracusa, hanno riguardato Gianclaudio Assenza, 29 anni, Salvatore Barresi, 47 anni, Danilo Greco, 38 anni, Robert Iacono, 24 anni, Johnny Pezzinga, 24 anni, e Davide Pincio, 51 anni.

Secondo quanto emerso nelle indagini, coordinate dai magistrati della Procura distrettuale antimafia di Catania, il gruppo si sarebbe specializzato nel traffico di sostanze stupefacenti, detenzioni di armi, estorsioni e danneggiamenti, finalizzati ma secondo gli stessi inquirenti gli indagati avrebbero anche messo in piedi un giro di bische clandestine, capaci di portare nella casse della gang cospicue somme in denaro.