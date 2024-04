Acate, al via da giovedì 18 i festeggiamenti in onore del Protettore San Vincenzo

Il Santo Martire, il cavallo, lo spettacolo in piazza. Sono le tre storiche “calamite” che fanno convergere ad Acate, la terza domenica dopo Pasqua, folle di visitatori da tutta la Sicilia. Parrocchia e Amministrazione Comunale hanno reso noto il programma dei festeggiamenti in onore del Protettore Vincenzo, che inizieranno giovedì 18 aprile e si concluderanno con l’ ”ottava” domenica 28.

Dieci giorni di celebrazioni religiose, di sfilate di gruppi folklorici e musicali, di performance di equini e cavalieri, che animeranno il centro storico, che per l’occasione si sta rifacendo il look.

Il clou della kermesse, e ovviamente il record di presenze, è scontato per sabato 20 aprile, quando in piazza Libertà tornerà a cantare Arisa (un gradito ritorno il suo) e per domenica 21 con la Santa Messa celebrata dal vescovo monsignor Giuseppe La Placa e l’imponente processione del tardo pomeriggi