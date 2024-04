Evasi due detenuti dal carcere minorile di Caltanissetta: presi

Due detenuti sono evasi questa mattina dal carcere minorile di Caltanissetta. A denunciarlo è Gioacchino Veneziano, segretario generale della Uilpa Polizia Penitenziaria Sicilia. "Pare che i due detenuti minori di origine egiziane, assegnati da poco a Caltanissetta, provenienti dal Beccaria di Milano, sicuramente per motivi di ordine e sicurezza, approfittando dell'ora d'aria siano riusciti darsi alla fuga, certamente anche causa del poco personale di Polizia Penitenziaria a disposizione - afferma Veneziano -. Il Comandante di Reparto facente funzioni immediatamente ha richiamato in servizio tutto personale di Polizia Penitenziaria, avvisando le altre FF.OO presenti sul territorio, per mettere in moto la macchina della ricerca dei fuggitivi".

"La politica e i nuovi vertici del Dipartimento della Giustizia Minorile - conclude - devono prendere atto che strutture nate per contenere minori non inclini a queste azioni, unite alla gravissima carenza di personale di Polizia Penitenziaria, rendono più facili questi eventi".

"La fuga di due detenuti minori stranieri dall'Ipm di Caltanissetta ripropone il tema dell'adeguatezza della struttura", afferma il reggente FNS Cisl Agrigento Caltanissetta Enna, Domenico Ballotta. "Mentre le forze dell'ordine sono impegnate nella ricerca dei due evasi durante l'ora d'aria, non possiamo non rilevare l'allarme sociale che provocano fatti del genere che mettono a nudo le gravi carenze logistiche e di organico dell'Ipm nisseno. Come FNS Cisl non è la prima volta che denunciamo le difficoltà nelle quali opera il personale. Il malessere è diffuso". Entrambi i detenuti sono stati catturati.