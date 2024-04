Cateno De Luca sulle Europee: "Contamineranno l'Italia di libertà"

"Contamineremo di Libertà l'Italia, da martedì daremo il via alle nostre presentazioni. Abbiamo definito delle alleanze solide e le candidature rafforzeranno ancora di più il nostro progetto. Vi stupiremo". Così Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord e federatore della Lista Libertà.

Dopo avere chiuso le ultime alleanze e definitivo il simbolo della Lista Libertà che sarà presente alle prossime elezioni Europee, la settimana prossima si svolgeranno le conferenze stampa di presentazione di tutti i candidati delle 5 circoscrizioni, fa sapere Cateno De Luca. Nel dettaglio: martedì 16 aprile ore 16.00, Palermo (Palazzo dei Normanni, Sala Rossa, Piazza del Parlamento 1); mercoledì 17 aprile ore 10.30, Milano (Hotel dei Cavalieri, Sala Carmagnola, Piazza Giuseppe Missori 1); giovedì 18 aprile ore 11.00, Roma (Teatro Quirino, via delle Vergini 7); venerdì 19 aprile ore 16.00, Napoli (Hotel Ramada, via Galileo Ferraris 40);

sabato 20 aprile ore 12.00, Verona (Liston 12, Piazza Bra 12).