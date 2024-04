Il Modica ospita il Misterbianco in cerca di punti salvezza

Inizia il rush finale per il Modica Calcio, un tris di gare che decreterà i risultati raggiunti in questa stagione ed il proseguo di questa squadra nella stagione 23/24. Sarà fondamentale riuscire a mantenere una buona tenuta mentale e fisica fino alla fine, quando si faranno i conti e, si spera, ci si preparerà per la fase playoff.

Domenica la prima delle tre sfide, al “Vincenzo Barone” arriva il Misterbianco, una formazione che sulla carta ha qualità tecniche più modeste ma che si trova a lottare per evitare i playout.

Ecco i convocati per la sfida contro il Misterbianco, prevista al “Vincenzo Barone” alle 16:00:

Portieri: Basso, Marino, Trovato N.

Difensori: Ababei, Ballatore, Cacciola, Diop, Parisi, Trovato M., Vindigni.

Centrocampisti: Alfieri, Biondi, Cicero, Palermo, Palmisano, Prezzabile, Strano.

Attaccanti: Agodirin, Azzara, Famà, Savasta, Yu Suwa