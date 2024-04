Marina di Modica, sopralluogo per i lavori della piazza

Lunedì prossimo, 15 aprile, alle 10.30, insieme ai componenti dell’Amministrazione Comunale, all’onorevole Ignazio Abbate, e ai rappresentanti della ditta incaricata dei lavori, sarà effettuato un sopralluogo in piazza Mediterraneo a Marina di Modica. "Sarà l’occasione - afferma il sindaco, Maria Monisteri - per verificare il procedere degli interventi nella piazza centrale della località turistica modicana, in vista dell’ormai imminente stagione estiva”