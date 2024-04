I clown dottori portano allegria ai piccoli pazienti degli ospedali di Modica, Ragusa e Vittioria

La gioia, l'allegria e il sorriso dei clown dottori dell'associazione “Ci Ridiamo Su” ha vivacizzato la recente Pasqua dei piccoli degenti di alcuni ospedali del territorio ibleo. Una mission che prosegue anche in questi giorni con altre attività. “Piccolo Pigiama, Pasqua in Pediatria”, l'iniziativa promossa dall'Associazione “Portatori di gioia” di Scicli, in accordo con l'Asp di Ragusa, ha portato nelle corsie dei reparti di pediatria degli ospedali “Giovanni Paolo II” di Ragusa, “Guzzardi” di Vittoria e “Baglieri” di Modica i nasi rossi dei clown dottori dell'associazione ragusana che, con palloncini, bolle di sapone, tanti giochi e contagiose risate, hanno coinvolto l'intero reparto, tra bimbi, genitori e personale sanitario, rompendo la routine ospedaliera scandita solitamente da visite mediche, esami diagnostici e terapie. A queste pratiche ospedaliere consuete, in occasione delle festività pasquali, sono state affiancate le speciali operazioni di “comicoterapia”, e il divertimento ha avuto il sopravvento.