Alla zona industriale Modica-Pozzallo si parla delle Zone Economiche Speciali

“Venerdì prossimo, 19 aprile, alle 18, nella sala MOAK alla zona industriale Modica/Pozzallo, assieme all’onorevole Ignazio Abbate e ai vertici provinciali della CNA, incontreremo le imprese iblee per parlare di ZES. Un confronto di estrema importanza come testimonia la presenza dell’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamaio". Lo annunciano il sindaco di Modica, Maria Monisteri, e l'assessore alla programmazione fondi extra comunali Chiara Facello.

"Le ZES - continua la nota del sindaco - rappresentano un’eccellente opportunità ed una grande occasione per investimenti e per lo sviluppo della nostra provincia e per il tessuto imprenditoriale ibleo. Investimenti e sviluppo, appunto, passano attraverso le cosiddette Zone Economiche Speciali e questa iniziativa coordinata con CNA e con il Presidente della commissione Affari istituzionali dell’Assemblea Regionale Siciliana, Abbate, ha come scopo quello di fare conoscere alle nostre imprese le procedure che sono necessarie all’ottenimento dei contributi e le agevolazioni che sono previste nel decreto specifico che riguarda le ZES.

Il tema sarà affrontato attraverso la rilettura che avviene in un momento critico di valutazione delle Zone Economiche Speciali con il passaggio dalle zone territoriali alla ZES Unica e con una serie di punti accennati e non risolti. Questo la dice lunga sulla necessità di un approfondimento di natura formativa perché approntare una operazione di questo genere significa anche ‘fare coinvolgimento’ significativo della formazione degli operatori che devono ad essa prestarsi. In particolare, la stabilità del quadro normativo e la semplificazione procedurale sono i temi che stanno sull’agenda del Paese.

Ecco perché sono particolarmente importanti i contenuti di questo incontro e quello che verrà comunicato con l’unico scopo di mettere l’imprenditoria del territorio nelle condizioni ideali per accedere ai benefici di un intervento finalizzato al suo sviluppo”.