Il Palermo non riesce più a vincere, pareggia a Cosenza 1-1 e subisce l'ennesima rimonta

Pareggio per 1-1 fra Cosenza e Palermo in Calabria allo stadio Marulla. A decidere la partita un gol per tempo di Alessio Buttaro per i rosanero nella prima metà della partita e dell'ex Gennaro Tutino su rigore nella seconda. Mignani schiera Buttaro dal primo minuto sulla fascia destra, conferma Pigliacelli in porta e mantiene l'impianto del 3-4-1-2 con Mancuso e Brunori in attacco; Di Francesco sulla trequarti; Henderson, Gomes e Lund a completare il centrocampo a protezione di Diakitè, Nedelcearu e Lund in difesa. L'inizio è piuttosto noioso, di conclusioni in porta nemmeno a cercarne da lontano. Il Palermo fa tantissimo possesso palla e il Cosenza prova in contropiede. Al 24' il Cosenza ci prova dalla distanza su calcio di punizione con Calò, ma il suo tiro colpisce in pieno il palo alla sinistra di Pigliacelli. Risponde il Palermo al 35' con la traversa di Mancuso su passaggio dalla sinistra di Di Francesco. Lo stesso trequartista rosanero avvia al 44' l'azione che porta al vantaggio dei rosanero suggerendo il pallone in profondità per Lund sulla sinistra, il passaggio del terzino trova Buttaro a destra pronto alla deviazione al volo in porta. In avvio di secondo tempo è il Cosenza che prova a tenere il possesso palla, ma non trova spazi per arrivare alla conclusione. L'occasione la fornisce una leggerezza di Ceccaroni che va in chiusura su Tutino che è di spalle in area di rigore colpendolo a un piede e causando un fallo da rigore. È il 17'quando lo stesso Tutino trasforma dagli undici metri. Mignani mette dentro Coulibaly e Soleri per Henderson e Mancuso, ma a gestire palla è sempre il Cosenza. Sembra prevalere la paura di perdere fra le due squadre. Mignani mette dentro anche Aurelio e Segre per Lund e Brunori, poi allo scadere anche Insigne per Di Francesco. A parte un pallone che passa pericolosamente nell'area piccola del Palermo prima di finire a fondo campo, però, di azioni degne di nota non ce ne sono più. Per i rosanero è l'ennesima rimonta subita della stagione.