Ripresi a ballare durante un'autopsia: è bufera sui social

Ripresi a ballare la celebre canzone di Claudio Cecchetto 'Gioca Jouer' durante un'autopsia. È diventato virale il video, girato qualche giorno fa, in cui alcuni partecipanti a una autopsia, svolta durante una esercitazione settoria, ballano sulle note della famosa canzone in quella che sembra essere un'aula (nel video si vedono dei banchi e una lavagna) mentre sullo sfondo alcuni medici stanno eseguendo una autopsia. Immagini che hanno scatenato una montagna di polemiche sul web e che hanno toccato la comunità dei medici legali."I medici legali italiani, iscritti alla Simla, censurano i comportamenti adottati da alcuni colleghi in un video che li riprende, al termine di una esercitazione settoria", si legge in una nota della Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni (Simla) che chiarisce altri dettagli sul video. "Ci preme precisare che il corso a cui si fa riferimento non è stato organizzato né patrocinato dalla Società Italiana di Medicina Legale. Si trattava di una esercitazione didattica svolta all'estero e non di una autopsia giudiziaria", spiega Francesco Introna, Presidente Simla.A chiarire cosa è successo è Cristoforo Pomara, professore ordinario di Medicina legale dell'Università di Catania, precisando che il video è stato registrato durante una esercitazione all'estero "in un momento di pausa" e poi "diffuso illegalmente" come immagini registrate nel corso di "lavori preparatori di una sessione del Convegno nazionale della Società Italiana di Medicina Legale dal titolo 'Live autopsy' e della cui sessione sono responsabile"."Mai, lo ribadisco a nome mio e di tutti i presenti, c'è stata la volontà da parte di alcuno di noi di mancare di rispetto. Quel rispetto che invece è mancato a chi ha diffuso il video in spregio ad ogni principio di riservatezza e che per questo dovrà rendere conto innanzi all'autorità giudiziaria e, ove si tratti di un medico o di un accademico, anche agli organi disciplinari competenti. A tal fine ho dato specifico mandato al mio avvocato", precisa il docente in una nota. Secondo il professore, il video incriminato "riprende un momento distensivo comunque necessario a stemperare la tensione derivante dalle delicatissime attività formative che si stavano svolgendo. Il video infatti, è stato realizzato in una pausa necessaria, lo ribadisco, da un punto di vista didattico dopo 7 ore di sezioni anatomiche difficilissime che hanno richiesto una concentrazione enorme. Non voglio tergiversare e non posso che scusarmi a nome mio e di tutti i presenti, non tanto per l'accaduto, ma per il fatto che lo stesso sia stato diffuso illegalmente e dato in pasto ai social e ai media in maniera tale da potere ingenerare forse qualche turbamento"."Quando passi 12 ore in sala anatomica per giorni e settimane quel corpo diventa parte di te, è difficile da spiegare se non lo si prova e lo comprendo benissimo. Di fatto - si legge ancora nella nota - diventa un tuo compagno di viaggio, il più importante per altro, quello dal quale impari 'la strada' e allora sebbene possa sembrare biasimevole, mangi e bevi in sua presenza, ogni tanto fai qualche battuta scema sulle cose del mondo, ascolti musica in sottofondo e se capita balli anche per non interrompere mai quel viaggio con Lui. Mai in nessun momento si manca però di rispetto a quel corpo e alle Sue volontà perché, se e quando hai lavorato bene, alla fine del tuo viaggio con Lui sei consapevole che il Suo invece continuerà. Lui e le parti del Suo corpo serviranno a guidare per qualche anno, secondo le Sue volontà, tanti studenti di medicina e tanti medici che grazie al Suo dono impareranno cose che sui libri non avrebbero mai imparato e memorizzato e che ricorderanno per sempre"."Tutte le volte che nella loro professione poi capiterà di mettere a frutto le loro conoscenze acquisite durante quel viaggio, magari salvando una vita, allora penseranno al Suo dono e Lui vivrà per sempre in loro. Questa è anche la risposta a chi tante volte mi chiede come faccio a fare questo lavoro", conclude il docente.