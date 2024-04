Calcio, goleada dell'Atletico Siracusa a Melilli (6 a 1)

Più Forte Ragazzi 1

Atletico Siracusa 6

Più Forte Ragazzi: Guidi, Di Mauro, Mangiameli (1’ st Perrone), Fedele, Scollo, Spada, Caramagno, Faraci (10’ st Lo Zito), Castro, Alì (16’ st Adib), Sanfilippo (26’ st Guzzone). All. Vinci.

Atletico Siracusa: Fontana, Rubino (28’ st Cutrufo), Gibilisco, Sinatra, Italia, Pincio (32’ st Corso), Cocola (12’ st Schepis), Napolitano (22’ st Essaody), Gregorini, Alì, Rizza. All. Colombo e Regina.

Arbitro: Gentile di Siracusa.

Reti: 9’ pt autogol Fedele, 44’ pt Napolitano, 3’ st Pincio, 11’, 32’ e 45’ st Alì, 38’ st Castro.

Vittoria tennistica per l’Atletico Siracusa nell’anticipo della ventiduesima giornata del campionato di Terza Categoria. A Melilli, la terza forza del torneo rifila 6 gol ai padroni di casa della Più Forte Ragazzi, sciorinando ancora una volta un gioco corale armonioso e spumeggiante. L’equilibrio dura meno di dieci minuti, fino a quando gli ospiti non sbloccano il risultato grazie ad uno sfortunato tocco sotto misura di Fedele, che inganna il suo portiere sulla sponda area di Sinatra che aveva raccolto un assist al bacio su punizione di Cocola. Palla al centro e Alì si divora il raddoppio, calciando alto dopo aver superato il portiere in uscita. Napolitano invece non trova il pallone sul cross di Pincio, bravo a saltare un paio di avversari e a imbucare in mezzo all’area per l’attaccante (affiancato da Alì e Gregorini, con lo stesso Pincio in posizione più arretrata). La gara è a senso unico ma, solo al tramonto del primo tempo e dopo aver fallito almeno altre tre clamorose opportunità, la squadra del presidente Enrico Abbruzzo trova il raddoppio. A gonfiare la rete è Napolitano al termine di una poderosa azione personale.

La ripresa si apre con la marcatura di Pincio sugli sviluppi di un angolo battuto da Cocola. All’11’ Alì firma la prima delle sue 3 reti personali con un tiro cross da sinistra che si infila all’angolino alto. Gregorini su rovesciata prova a scrivere il suo nome sul tabellino dei marcatori, ma senza fortuna. E’ ancora il capocannoniere del campionato a incrementare il vantaggio ospite con una rete per nulla banale: imbeccato sul filo del fuorigioco, percorre una trentina di metri con la palla incollata al piede, si presenta solo davanti al portiere e lo batte senza difficoltà. Castro accorcia le distanze, ancora Alì le ristabilisce su assist di Essaoudy per la rete del 6-1, la numero 22 in campionato per il bomber aretuseo. L’Atletico Siracusa fa la voce grossa, il Carlentini secondo in classifica e prossimo avversario degli aretusei, è avvisato.