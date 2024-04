L'Iran lancia l'attacco contro Israele: lanciati una decina di droni

L'Iran ha lanciato un attacco contro Israele con decine di droni, secondo il sito di notizie Axios citato dal Times of Israel. I droni sono stati visti volare sulla provincia irachena di Sulaymaniyah. La notizie è stata confermata dall'Idf, l'esercito israliano. Si stima che i droni impieghino diverse ore per coprire una tale distanza. L'Iran ha minacciato di attaccare Israele per l'uccisione di sette membri dell'IRGC, tra cui due generali, a Damasco, in Siria, la settimana scorsa.

Il portavoce dell'Idf, il contrammiraglio Daniel Hagari, in un comunicato stampa citato dal Times of Israel conferma che decine di droni lanciati dall'Iran si stanno dirigendo verso Israele. Dice che l'aeronautica israeliana sta monitorando i droni, pur sottolineando che ci vorranno diverse ore perché raggiungano il Paese.

Hagari afferma che ci saranno interruzioni del Gps mentre i militari lavorano per intercettare i droni. Se ci saranno ulteriori attacchi che richiedano un avvertimento separato, Hagari dice che l'Idf aggiornerà il pubblico.

Poco dopo i media legati allo Stato iraniano hanno riferito che una seconda ondata di droni è stata lanciata dalla Repubblica islamica contro Israele, lo scrive il Times of Israel. Le sirene suoneranno solo se i droni entreranno nello spazio aereo israeliano, nei luoghi pertinenti, dice Hagari. Dice che l'Idf lavorerà per intercettare gli obiettivi il prima possibile. Channel 12 afferma che gli Stati Uniti sono stati i primi a identificare il lancio e ad avvisare immediatamente Israele.

Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu ha assicurato che Israele si è preparato alla "possibilità di un attacco diretto da parte dell'Iran" ed è "pronto ad affrontare qualsiasi scenario, sia in termini di difesa che di attacco". "Apprezziamo la presenza degli Stati Uniti al fianco di Israele, così come il sostegno della Gran Bretagna, della Francia e di molti altri Paesi", ha aggiunto il Primo Ministro in un discorso video. Le autorità israeliane hanno annunciato la chiusura dello spazio aereo a partire dalle ore 01:30 italiane.