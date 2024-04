Acireale, Lilla Costarelli e la figlia Ornella in finale di The Voice Generation

L'insegnante di canto di Acireale Lilla Costarelli e la figlia Ornella Foti, parteciperanno alla finale di The Voice Generation . Hanno superato ieri sera la fase eliminatoria e fanno arte del team di Loredana Bertè. L’esibizione del duo madre-figlia è stato molto apprezzato, hanno cantato un brano dei Bee Gees, e per loro è cominciata con successo la gara entrando.

Lilla Costarelli è un’artista già nota a livello nazionale essendo stata, per tanti anni, una delle storiche vocalist del Festival di Sanremo.