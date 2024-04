Volley Modica batte Astra Catania e "vola" in serie C

Volley Modica 3

Astra Stadium Catania 0

Parziali: 25/17, 25/23, 25/20

Battendo in tre set l'Astra Stadium Catania in gara 2 della finale play off promozione del campionato di serie D, la Volley Modica “vola” nel campionato di serie C.

Un successo meritatissimo quello ottenuto sabato pomeriggio al “Geodetico” di via Fabrizio, a Modica, dai ragazzi di coach Ciccio Italia che hanno ribaltato nettamente la sconfitta al tie break subita in terra etnea.

Davanti a una bella cornice di pubblico, con una nutrita rappresentanza di tifosi ospiti, il sestetto biancoazzurro, composto tutto da ragazzi che disputano con successo anche i campionati giovanili under 19 e under 17, dopo aver studiato nelle battute iniziali la formazione catanese, a metà frazione hanno piazzato il break decisivo per allungare nel punteggio.