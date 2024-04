Catania, parcheggiatori abusivi in viale De Gasperi: 2 denunce

Agenti delle MotoVolanti di Catania, transitando per viale Alcide De Gasperi, hanno sorpreso un pregiudicato di 77 anni di origini nissene, mentre stava esercitando l’attività di parcheggiatore abusivo. Per tale ragione, lo hanno sanzionato amministrativamente.

In più, l’uomo è risultato sottoposto al DACUR con un provvedimento con il quale gli era stata inibita la frequentazione di alcune zone, tra le quali proprio il viale Alcide De Gasperi.

Questa infrazione costituisce reato ed è quindi costata al pregiudicato una denuncia in stato di libertà. Poco dopo, in viale Ruggero Di Lauria, gli agenti hanno contestato la medesima sanzione amministrativa e hanno deferito per il medesimo reato un pregiudicato catanese di 55 anni, anche lui sorpreso a svolgere abusivamente l'attività di guardamacchine.