Modica, bus turistici e Tir in corso Umberto: ignorati divieti e ordinanze

A Modica servono maggiori controlli per evitare che il Corso Umberto diventi una sorta di Grande Raccordo Anulare romano con il passaggio di bus turistici o, troppo spesso, di Tir che non potrebbero transitare a causa delle loro dimensioni e del loro tonnellaggio. Ma, a quanto pare - così come documentato più volte - le regole vengono infrante con disarmante frequenza. Tutto a discapito della vivibilità del centro storico, messa a dura prova anche dai continui passaggi a tutta velocità di motocicli smarmittati, di moto da cross, di automobilisti in vena di "sgommate". Questi comportamenti si registrano di giorno e bisogna trovare una soluzione per stroncarli. La carenza di vigili urbani non può costituire un alibi per non intervenire, magari in collaborazione con le altre forze dell'ordine e con servizi mirati al sequestro dei tanti motocicli "truccati" che non rispettano le norme del Codice della strada. A questi comportamenti vanno aggiunti quelli in piena notte, quando si improvvisano anche gare tra scooter e motocicli per le strade del centro. Anche in questo caso, purtroppo, nessuna presenza delle forze dell'ordine a fare da deterrente o ad elevare qualche multa sacrosanta.