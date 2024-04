I carabinieri della stazione di Siracusa Ortigia hanno arrestato un 46enne del luogo per furto aggravato. L’uomo è stato sorpreso dai militari all’interno di un’azienda agricola in località Torre Milocca di Siracusa intento ad asportare ortaggi. La refurtiva è stata restituita all’avente diritto mentre il 46enne, dopo le formalità di rito, è stato posto ai domiciliari, come disposto dall’Autorità giudiziaria di Siracusa.