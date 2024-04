Acate, cordoglio per la morte dell'appuntato Carnesecca

Si svolgeranno lunedì ad Acate, alle 16, nella chiesa di San Vincenzo, i funerali di Francesco Carnesecca, appuntato scelto in congedo dell’Arma dei Carabinieri, che è venuto a mancare all’età di sessant’anni, lasciando un vuoto incolmabile nella famiglia e tra quanti lo conoscevano e lo stimavano per le sue non comuni doti umane e professionali.

Carnesecca, prima di essere collocato a riposo pochi anni fa, aveva prestato servizio presso la Compagnia di Vittoria e in precedenza anche nei comuni di Altilia Grimaldi, Gela e presso la base Nato di Sigonella.

A ricordare con particolare commozione il commilitone anche la sezione locale dell’Associazione Nazionale Carabinieri, presieduta dal maresciallo Giuseppe Cinque, che sarà presente con il proprio vessillo alle esequie, che celebrerà don Salvatore Frasca.

Carnesecca lascia la moglie Vincenza Salemi, insegnante di scuola dell’infanzia, e le due figlie Martina e Annalisa.