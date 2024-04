Scontro fra due auto nella notte a Palermo: due persone restano ferite

Scontro tra due auto in corso Alberto Amedeo, a Palermo. L'incidente si è verificato la scorsa notte all'incrocio fra via Cappuccinelle e via D'Ossuna. Nell'impatto sono rimaste coinvolte due auto, una Bmw Serie 1 e una jeep Suzuki, quest'ultima si è ribaltata un paio di volte e ha finito la propria corsa contro un palo della cartellonistica stradale. A prestare i primi soccorsi sono stati gli agenti della polizia di stato e il personale del 118 giunti sul posto.Nell'incidente sono rimaste ferite due automobilisti che sono stati trasportati all'ospedale Civico.