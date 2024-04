Controlli alla Movida di Palermo, multe e 3 denunciati

Multe e sequestri nella zona della movida a Palermo. Gli agenti di polizia, carabinieri, guardia di finanza e personale dell'Asp hanno eseguito controlli in via Roma, via Maqueda, via Bara all'Olivella, alla Vucciria in via Argenteria, via dei Coltellieri, via Pannieri. In un locale in piazza dell'Olivella sono state riscontrate modifiche strutturali non comunicate all'autorità competenti ed elevato multe per 1000 euro. Un altro locale in via Roma è stato multato con altre mille euro per carenze strutturali e violazione del regolamento comunale che vieta la vendita da asporto di bevande in vetro oltre le 22. Altre tre locali sono stati multati alla Vucciria. Complessivamente sono scattate multe per 7 mila euro per il mancato rispetto delle norme sulla ristorazione, per carenze igienico sanitarie e per intrattenimento musicale senza autorizzazione. Due dei tre titolari sono stati denunciati. E' scattato il sequestro dell'apparecchiatura musicale utilizzata. (