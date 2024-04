Siracusa, è morto il manager Aldo Garozzo: fu al vertice di Confindustria

E' morto a Siracusa Aldo Garozzo, 80 anni, uno dei più importanti manager dell'area industriale siracusana. Era malato da tempo ed il suo cuore ha cessato di battere. E' stato presidente di Erg Med ed al vertice degli industriali della provincia di Siracusa dal 2009 al 2013. Nello stesso periodo è stato presidente dell'Autorità portuale di Augusta e dallo scorso anno faceva parte dell'Osservatorio Civico sul nuovo ospedale di Siracusa. Dagli addetti ai lavori era considerato l'uomo potente di Erg - Isab.

"Tutta la Confindustria di Siracusa con i suoi imprenditori si stringe al dolore della famiglia per la scomparsa di Aldo Garozzo già presidente di Confindustria Siracusa dal 2009 al 2013 - scrivono gli industriali in una nota -.

“Uomo di grande esperienza manageriale e professionale che si è speso tutta la vita per la crescita e lo sviluppo della nostra economia” le parole di Gian Piero Reale Presidente di Confindustria Siracusa - “ lascia un grande vuoto nella società e tra noi imprenditori ma verrà ricordato per le sue doti umane e professionali e il suo operato a servizio della collettività ”.

CORDOGLIO BIPARTISAN PER ALDO GAROZZO

"A nome mio personale e del gruppo consiliare del Partito Democratico al Consiglio Comunale di Siracusa, costituito con i colleghi consiglieri Sara Zappulla ed Angelo Greco, manifesto il cordoglio per la scomparsa del dr. Aldo Garozzo.

Personalmente ho avuto il privilegio di avere conosciuto Aldo parecchi anni addietro, di essergli stato amico e di averne apprezzato le straordinarie doti di intelligenza, di analisi, di managerialità, di comunicazione, di naturale empatia.

Ricordo, in particolare, le lunghe ed appassionate conversazioni sul futuro della zona industriale, sulla strategicità del traffico via mare e della portualità, sulla Camera di Commercio. Aldo Garozzo ha creduto nelle potenzialità produttive e di sviluppo di Siracusa e, nei diversi e prestigiosi incarichi ai quali è stato chiamato, si è sempre battuto per salvaguardarle. Il Gruppo Consiliare del PD formula le più sentite condoglianze alla moglie e ai figli, consapevole che la scomparsa di Aldo Garozzo priva l’intera città di una figura di riferimento". Così Massimo Milazzo, capogruppo Partito Democratico al Consiglio Comunale di Siracusa.

"Apprendiamo la triste notizia della morte di Aldo Garozzo, manager e dirigente di grande capacità apprezzato da tutti per la sua capacità di analisi, il suo impegno per il territorio, la curiosità intellettuale. Tra i numerosi incarichi quello di presidente di Confindustria Siracusa. Recentemente abbiamo avuto occasione di convidere alcuni ragionamenti sul futuro della politica portuale nella Sicilia orientale. A nome mio personale e del partito democratico della provincia di Siracusa ci stringiamo ai familiari nel ricordo di Aldo Garozzo". Lo ha scritto il senatore del Pd, Antonio Nicita.

“Con la scomparsa di Aldo Garozzo Siracusa perde un figlio nobile. Con le sue competenze imprenditoriali ha contribuito in maniera determinante allo sviluppo economico della città e della provincia intera.

Mancheranno, tra le altre, la sua capacità di analisi dei processi sociali ed economici, la sua operatività, la sua tenacia nel condurre battaglie importanti per la difesa del nostro territorio. Mancheranno, altresì, la sua

intelligenza, la sua lungimiranza e la sua sagace ironia. La comunità di Italia Viva si stringe alla famiglia Garozzo in questo momento di profondo dolore.”. Così Alessandra Furnari, presidente Provinciale Italia Viva Siracusa.

"Quella di Aldo Garozzo è un’altra grande perdita per Siracusa. E’ stato tra i fondatori dell’Osservatorio Civico e accettò, cedendo alle nostre insistenze, di esserne il primo presidente. Il suo entusiasmo era contagioso e riusciva così a coinvolgerti in lungimiranti progetti a difesa delle prospettive future di Siracusa, che vedeva, giustamente, insidiate da realtà vicine. Faremo di tutto per onorare il suo impegno, continuando sulla strada che avevamo cominciato a percorrere insieme". Lo ha scritto nel messaggio di cordoglio, Salvo Sorbello, Presidente dell’Osservatorio Civico di Siracusa.