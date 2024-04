Il Siracusa torna sorridere, buona prestazione e 3 gol al Castrovillari (FOTO)

Torna vittoria e sorriso per il Siracusa. L'agnello sacrificale di turno è stato Il Castrovillari. Il finale di 3 a 1 è il risultato maturato sul campo, alla fine di una gara che ha visto gli azzurri in crescendo nell'ultima frazione di gioco. E' stata anche la prima vittoria del tecnico Spinelli subentrato a Cacciola alla vigilia del match contro il Trapani, già promosso in serie C. La gara odierna al 'De Simone' è stata la prova del nove anche per alcuni giocatori. In particolare per capitan Marco Russotto, autore di un gol ed in forma smagliante. Bisogna aspettare 40 minuti per sbloccare il risultato. L'iniziativa parte dal piede del capitano che serve Alma. Il bomber non fa altro che adagiare la sfera in rete.

In avvio di ripresa dopo appena due minuti i padroni di casa raddoppiano. Aliperta serve Russotto che spedisce il pallone all'incrocio dei pali della porta difesa dall'incolpevole Patitucci.

Il Siracusa potrebbe tirare i remi in barca, ma non sembra ancora appagato ed al 69' cala il tris al Castrovillari. E' un pezzo di bravura di Forchignone che palla al piede infila per la terza volta la porta dei calabresi.

Il 3 a 0 è risultato ingiusto per il Castrovillari che ha disputato un'onesta partita, ma per la rete della bandiera, è indispensabile un calcio di rigore che arriva al 75' e che viene trasformato dal dischetto da Koris. Potrebbe arrivare il quarto gol nel finale, ma la conclusione di Forchignone non è delle più fortunate.

Prossimo appuntamento, sabato prossimo, quando il Siracusa affronterà nell'anticipo la terza forza del campionato fuori casa, la Vibonese.

(fotoservizio di Valentino Cilmi)

SERIE D - GIRONE I - 35^ GIORNATA - 14/04

Acireale - Real Casalnuovo 1-1

Gioiese - S. Agata 2-2

La Fenice Amaranto - Canicatti' 5-0

Licata - Ragusa 2-0

Nuova Igea Virtus - Locri 4-0

Portici - Trapani 0-5

San Luca - Vibonese 0-1

Siracusa - Castrovillari 3-1

CLASSIFICA: Trapani 85 punti; Siracusa 72; Vibonese 66; Fenice Amaranto 58; S.Agata 49; Real Casalnuovo, Acireale 48; Ragusa 47;

Igea Virtus 44; Canicattì 42; Licata 40; Akragas 39; Sancataldese 34; Portici 31; Locri 28; San Luca 26; Castrovillari 16; Gioiese 8.

Trapani promosso in Serie C

Castrovillari, San Luca 1 punto di penalizzazione Lamezia Terme ritirato dal campionato

PROSSIMO TURNO - 36^ GIORNATA - 21/04

Akragas - San Luca

Canicatti' - Acireale

Castrovillari - Portici

Locri - La Fenice Amaranto

Ragusa - Gioiese

Sancataldese - Nuova Igea Virtus

Trapani - Licata

Vibonese - Siracusa (20-4)