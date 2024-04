Domenica infernale sulla Noto - Pachino per lavori in corso sulla Provinciale

Una domenica infernale per gli automobilisti che si sono imbattuti in un traffico inaspettato sulla Noto - Pachino. Il traffico è stato regolato da un semaforo volante, all'altezza di Vendicari per una serie di lavori stradali che stanno interessando la Provinciale. Il rifacimento del manto stradale ha pure bloccato una carovana di motociclisti che si trovavano in zona per un raduno. Disagi si sono registrati sia in direzione Noto, che Pachino.

(foto Valentino Cilmi)