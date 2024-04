Pozzallo, l'Associazione "La stele di Rosetta" continua a lottare per la Bandiera Lilla

L'Associazione la Stele di Rosetta ha chiesto un incontro con il Sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, e il referente del progetto BANDIERA LILLA, Roberto Bazzano. La Stele di Rosetta rincorre la bandiera Lilla dal 2018

"Perché ci battiamo per ottenere nella nostra bellissima città la Bandiera Lilla"? afferma una nota dell'Associazione. "Pozzallo, città sul mare, a vocazione turistica, necessita una marcia in più verso la sensibilità nei confronti della disabilità motoria, visiva, auditiva, patologie e intolleranze alimentari.

Un cambio di prospettiva nella percezione della disabilità non più vista come ostacolo e limite come deficit e peso ma come risorsa, arricchimento, opportunità di migliorarci come esseri umani in cammino verso quella civiltà di cuore che spesso è mancata e addirittura penalizzata.

Una spinta a migliorare l'esistente a favore dell'accessibilità turistica che va a vantaggio anche dei disabili, e non disabili, residenti sul territorio anche utilizzando fondi di finanziamento pubblico nazionale ed europeo. Un supporto per favorire l'incrocio tra la domanda di turismo accessibile o inclusivo e l'offerta della città di Pozzallo e delle strutture ricettive del nostro territorio.

Inoltre per gli operatori privati che chiedono di aderire e di essere valutati, la Bandiera Lilla si presenta come una scelta di marketing ben precisa rivolta a un mercato che, solo per la disabilità motoria, supera tra Europa e Stati Uniti, i 30 milioni di potenziali utenti.