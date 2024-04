Secondo furto con spaccata al ristorante Zangaloro di Carini: trovato del sangue

I ladri hanno spaccato la vetrina e sono entrati nel ristorante Zangaloro a Carini nella zona di Bivio Foresta. E' il secondo colpo in meno di dieci giorni. Ad accorgersi del furto i dipendenti quando sono arrivati nel locale per aprire l'attività. Nel pavimento e in alcuni tavoli sono state trovate tracce di sangue. Segno che almeno uno dei ladri si è ferito durante il colpo. Sul furto indagano i carabinieri della compagnia di Carini che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza e cercato tracce utili per risalire ai ladri.